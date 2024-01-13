МО РФ сообщило об уничтожении украинского пункта управления БПЛА на купянском направлении

В ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели

ТАСС, 13 января. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Западной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.