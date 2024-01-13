МО РФ заявило о разминировании саперами районов и участков дорог на купянском направлении

В ведомстве подчеркнули, что за время боевой работы российским военнослужащим приходилось обезвреживать различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западной группировки войск проводят разминирование районов и участков дорог на купянском направлении от боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в ходе выполнения боевых задач проводят разминирование районов и участков дорог от установленных украинскими боевиками мин, взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов ВСУ, а также оказывают помощь местным жителям освобожденных в ходе проведения специальной военной операции населенных пунктов в разминировании приусадебных участков от опасных находок", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что за время боевой работы российским военнослужащим приходилось обезвреживать различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.

"В серую зону выходим вместе с разведкой. Они по своим задачам, мы по минам смотрим. В инженерном плане мы гораздо лучше, чем противник. [Обнаруживаем] советские мины либо американские, польские, югославские. Все уничтожаем накладными зарядами", - рассказал о своей боевой работе сапер Дмитрий Федоров на видео, предоставленном Минобороны.