МО РФ заявило о групповом ударе по объектам ВПК Украины, в том числе "Кинжалами"

По данным ведомства, удар высокоточным оружием наносился по предприятиям, производящим снаряды, порох и БПЛА

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в субботу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды, порох, БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.