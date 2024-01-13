МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 320 человек и 4 танка

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении лишились до 320 военнослужащих и 4 танков. Об этом заявили в субботу в Минобороны России.

"На донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и 2 гаубицы Д-30", - сообщили там.