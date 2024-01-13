МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ у Синьковки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские военные за сутки на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки Харьковской области, противник потерял до 35 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США", - сказали там.