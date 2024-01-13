Мотострелки Балтфлота отработали штурмы под руководством бойцов СВО и провели стрельбы

Огонь на полигоне велся по мишеням, имитирующим живую силу, беспилотные летательные аппараты и бронетехнику условного противника

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Мотострелки Балтийского флота отработали штурмовые действия в рамках занятия по огневой подготовке. На полигоне в Калининградской области военнослужащие провели штурм окопов условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках занятий по огневой подготовке военнослужащие мотострелкового подразделения Балтийского флота провели штурм окопов условного противника. Учебная задача включала в себя боевые стрельбы из штатных видов стрелкового оружия, упражнения по метанию ручных гранат. Огонь на полигоне велся по мишеням, имитирующим живую силу, беспилотные летательные аппараты и бронетехнику условного противника", - говорится в сообщении.

Военнослужащие также отработали штурмовые действия на специально оборудованном на полигоне учебном месте "Штурм окопа". В вырытом инженерном сооружении стоят мишени, имитирующие личный состав противника, обучаемые военнослужащие должны скрытно подобраться к окопу, попасть в него учебными гранатами и затем боевыми двойками, прикрывая друг друга, с разных сторон произвести штурм.

Занятие по огневой подготовке прошло "под руководством инструкторов, получивших опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе при проведении специальной военной операции".