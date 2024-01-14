Бойцы группировки "Восток" ВС РФ получили партию ударных и разведывательных FPV-дронов

В МО РФ сообщили, что в ближайшее время дроны передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику противника

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Новое оборудование уже опробовано специалистами подразделений беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса на одном из полигонов на территории Донецкой народной республики. Переданные FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица. Благодаря этому достигается высокая точность наведения беспилотника на цель", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ближайшее время дроны передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику противника.

"В этот раз мы привезли дроны-камикадзе и разведывательные дроны, которые подготовлены одним из предприятий промышленности, для апробации непосредственно в зоне боевых действий, - рассказал представитель предприятия ВПК с позывным Шурави. - Будем смотреть, как они себя покажут - справятся ли с РЭБ противника, как они будут эффективны при нанесении ударов. Испытания дронов проводились на полигоне, но полигонные условия отличаются от боевых действий. Поэтому готовность изделий можно определить только непосредственно их боевым применением здесь", - пояснил он.

По словам оператора-инструктора БЛА армейского корпуса группировки войск "Восток" с позывным Студент, "при наступлении без FPV-дронов уже никуда - артиллерия, если попадает, то взрыв происходит сверху, а FPV-дрон может залететь вовнутрь".

"При помощи дронов зачистили четыре крупных опорника ВСУ. Штук десять-пятнадцать FPV-дронов потратили, но зато наши ребята смогли зайти туда без боя", - добавил Студент.