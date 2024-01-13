МО РФ: террористы за сутки два раза обстреляли правительственные войска в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эт-Тервазия и обратно

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Террористы за прошедшие сутки совершили два обстрела правительственных войск в идлибской зоне дэескалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ, - прим. ТАСС): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Кулить.

Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эт-Тервазия и обратно, в провинциях Хасеке и Ракка по маршруту Телль-Тамр - Эт-Тервазия и обратно, в провинции Хасеке по маршрутам Амуда - Эль-Камышлы и обратно, Эль-Камышлы - Хамо и обратно.

"Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - заключил контр-адмирал.