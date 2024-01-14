МО РФ: ПВО сбили два БПЛА ВСУ на херсонском направлении

Еще три беспилотника были подавлены силами РЭБ, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российских десантников из состава группировки "Днепр" сбили два БПЛА ВСУ и подавили три FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Как только дежурные средства засекают вражеские беспилотники у наших позиций, то сразу увеличивает интенсивность своей работы система РЭБ и в готовности все средства ПВО отразить воздушную атаку противника. Таким образом были сбиты средствами ПВО два ударных БПЛА ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ПВО и РЭБ постоянно несут боевое дежурство и не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям ВС РФ и беспрепятственно летать над ними.