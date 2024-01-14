Минобороны РФ сообщило о поражении группы солдат ВСУ на северском направлении

Удар был нанесен расчетом 120-мм миномета "Сани", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Артиллеристы мотострелкового подразделения Южной группировки войск поразили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На северском направлении в зоне специально военной операции разведчики мотострелкового подразделения Южной группировки войск обнаружили активное перемещение противника. С помощью беспилотного летательного аппарата провели доразведку, и по средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления артиллерии. Расчет 120-мм миномета "Сани" произвел наводку по координатам и с первого выстрела поразил скопление живой силы противника", - говорится в сообщении.

"Разведчики наши молодцы, очень оперативно передают координаты целей. Всего пять мин по той группе отправили, но попали с первой", - отметил командир расчета с позывным Малой.