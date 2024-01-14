МО РФ показало боевую работу расчета ЗРПК "Панцирь-С1"

зенитный ракетно-пушечный комплекс уничтожил БПЛА ВСУ на купянском направлении, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" Вооруженных сил РФ уничтожил украинский беспилотник на купянском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время несения боевого дежурства расчетом ЗРПК "Панцирь-С1" на купянском направлении уничтожен беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

О выполнении боевой задачи в составе расчета рассказал командир боевой машины ЗРПК "Панцирь-С1" с позывным Звезда. "Находясь на боевом дежурстве, обнаружили малоразмерную низколетящую цель - беспилотный летательный аппарат <...>. Доложили на командный пункт полка, получили команду на уничтожение. При входе в зону уничтожили. Расход - одна ракета", - цитирует военнослужащего Минобороны.

В Минобороны РФ отметили, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С1" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. "Расчеты постоянно меняют позиции, а, прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой", - рассказали в военном ведомстве.

Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1,4 тыс. выстрелов.