Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Первомайского

Противник потерял около 10 военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Первомайское. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Благодаря своевременной работе разведки были выявлены позиции противника у н. п. Первомайское <…>. Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды, которые позволили нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

"Дроны-камикадзе являются одним из многих противников бронетехники на поле боя, на танке была установлена новейшая система радиоэлектронной защиты типа "купол". После боевой работы танкисты возвращаются в пункты временной дислокации для обслуживания вооружения, пополнения боекомплекта и дозаправки", - добавили в военном ведомстве.

Слаженная работа танковых подразделений является одним из важных составляющих в поражении опорных пунктов и огневых точек противника, прикрытии штурмующей пехоты, уничтожении вражеской бронетехники, отметили в Минобороны.