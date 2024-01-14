МО РФ сообщило, что за сутки в районе Лисичанска сбили два украинских беспилотника

Как сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров, противник также потерял более 280 военнослужащих

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" ВС РФ Леонид Шаров.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Лисичанск Луганской Народной республики", - сказал он.

По словам Шарова, при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также огня артиллерии подразделения группировки в том числе отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад Национальной гвардии Украины в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. "Всего было уничтожено более 280 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и гаубица Д-30", - добавил он.