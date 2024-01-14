МО РФ: на купянском направлении уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ

Удары были нанесены расчетами 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт" западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На данном направлении как единый механизм работают расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С". Они способны поражать цели на расстоянии 30 км. На гусеничном шасси "Гиацинты" имеют броневую защиту, обладают высокой маневренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.<…> На видео артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальным количеством выстрелов бойцы успешно подавляют огневые точки боевиков, скопление их техники, укрепрайоны, опорные пункты, склады с боеприпасами. Артиллеристы получают координаты от разведчиков и расчетов БПЛА, тут же покидают укрытия и прибывают на позиции, чтобы открыть огонь по противнику. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Данная самоходная артиллерийская установка является дальнобойным артиллерийским вооружением. Стреляет снарядами калибром 152 мм. Дальность стрельбы - 30 км. Хорошая скорость заряжания, скорость наводки. В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С", которого цитирует военное ведомство.