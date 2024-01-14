Минобороны сообщило об уничтожении взводно-опорного пункта ВСУ

Противник понес потери в личном составе, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минометчики общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили взводно-опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции минометная батарея мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разведчики соединения выявили новый взводно-опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на купянском направлении. Военнослужащие минометной батареи на 120-мм минометах 2Б11 получили команду на уничтожение. Огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения. Личный состав ВСУ был уничтожен осколочно-фугасными минами.