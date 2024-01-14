Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока отправится на СВО

Как сообщил адвокат бывшего чиновника, Олег Гуменюк подписал контракт с Минобороны РФ, а также получил предписание прибыть на воинский сбор

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взяточничестве на 38 млн рублей, подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил адвокат Гуменюка Александр Китаев.

"Насколько я знаю, Олег Гуменюк в прошлом году подписал контракт с министерством обороны и готовится к отправке в зону СВО. Предписание прибыть на воинский сбор ему было на 22 декабря", - сообщил Китаев.

Он не смог уточнить, где сейчас находится Гуменюк, проходит ли подготовку в Приморском крае. До последнего времени бывший мэр Владивостока находился в исправительной колонии в поселке Волчанец Приморского края.

В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. В своем последнем слове Гуменюк вину не признал, а защита подала на приговор апелляционную жалобу. В мае того же года Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор с 16,5 до 12 лет лишения свободы.

Второе уголовное дело в отношении Гуменюка о превышении должностных полномочий было прекращено судом в октябре прошлого года в связи с истечением сроков уголовной ответственности.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилась фотография группы военных с оружием, среди которых присутствует человек, похожий на Гуменюка.