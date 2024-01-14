Танкисты ВС РФ начали применять комплексы по борьбе с FPV-дронами "Сания" в зоне СВО

По словам члена экипажа танка, комплекс позволяет создать подобие защитного купола, подавляющего сигналы связи вражеских беспилотников вблизи российских боевых машин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новейшую систему радиоэлектронной защиты для борьбы с FPV-дронами "Сания" компании 3mx начали применять российские танкисты в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ с установленным на него комплексом предоставили в Минобороны РФ.

На видео экипаж танка Т-80БВМ 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины у населенного пункта Первомайское. На башне танка была установлена антидроновая система "Сания", предназначенная для обнаружения и подавления сигналов беспилотников.

Как рассказал на видео член экипажа танка, комплекс позволяет создать подобие защитного купола, подавляющего сигналы связи вражеских беспилотников вблизи российских боевых машин.

Согласно информации на сайте разработчика, "Сания" представляет собой автоматический комплекс купольного типа по борьбе с FPV-дронами, который можно использовать как в стационарном, так и мобильном вариантах, то есть с установкой на транспортное средство.

Он состоит из обнаружителя и подавителя сигналов. Обнаружитель сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или роя дронов на расстоянии до 1,5 км. Подавление происходит на расстоянии до 1 км.