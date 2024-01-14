Группировка "Восток" пресекла шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы двух бригад ВСУ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" в течение суток сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Равнополя", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новодонецкого и Новомихайловки.

"Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровая гаубица Д-20, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА", - добавил Гордеев.