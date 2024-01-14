Герой России из Бурятии рассказал, как один противостоял 12 штурмовикам ВСУ

В МО РФ отметили, что Иван Калашников вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь, пока его товарищи работали с флангов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Герой России, заместитель командира взвода Иван Калашников рассказал подробности отражения атаки в несколько раз превосходящими силами ВСУ у Урожайного.

Осенью 2023 года Минобороны РФ опубликовало кадры боя, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых было запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ у населенного пункта Урожайное.

В военном ведомстве отметили, что одним из бойцов, который вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь, пока его товарищи работали с флангов, был заместитель командира взвода Калашников.

"Наша боевая разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника, и они двигались в нашу сторону <…>. Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами закидывали. Отстояли, у противника не получилось, начал отступать", - рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, никто из российских бойцов в тот день не отступил. "Все наши бойцы из Бурятии, все настроены были, никто не бежал, не отмазался, назад не хотел", - добавил он.

За этот подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищи, участвовавшие в том бою, были награждены орденами Мужества.