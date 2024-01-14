МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении за сутки

Общие потери ВС Украины составили до 130 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки, а также нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Общие потери ВСУ составили до 130 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики", - сообщили там.

По данным министерства, противник потерял до 130 военнослужащих, 4 танка, 8 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".