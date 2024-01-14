МО РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении за сутки

В ведомстве отметили, что также за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВС Украины

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что также за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.