МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

В ведомстве сообщили, что они составили свыше 170 военнослужащих, 2 танка, а также ЗРК "Стрела-10"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили свыше 170 военнослужащих, 2 танка, а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Российские войска нанесли поражение формированиям бригады противника в районе Елизаветовки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, 2 танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 6 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" противника.