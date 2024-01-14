МО РФ заявило об уничтожении семи единиц артиллерийской техники на донецком направлении

По информации ведомства, потери противника, в частности, составили две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы за сутки на донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники, поставленной в ВСУ из Европы и США, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30", - сообщили там.