МО РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

В ведомстве заявили, что противник потерял до 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 60 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30",- говорится в сообщении.