МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве заявили, что они составили более 80 бойцов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении за сутки составили более 80 бойцов. Вооруженные силы РФ также отразили атаку штурмовых групп противника в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в Серебрянском лесничестве, сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве. В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.