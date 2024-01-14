МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

В ведомстве заявили, что противник лишился до 60 военных, 3 артиллерийских систем М777 производства США, САУ Zuzana-2

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 военных, 3 артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana-2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 словацкого производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.