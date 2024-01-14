Россия не зафиксировала обстрелы в идлибской зоне деэскалации за сутки

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские наблюдатели в течение суток не зафиксировали обстрелы со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано", - сказал он.

Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Метрас - Дикмакташ и обратно, в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, в провинции Хасеке по маршрутам Телль-Тамр - Телль-Кефши и обратно, Амуда - Эль-Камышлы и обратно.

"Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - добавил контр-адмирал.