МО РФ сообщило о поражении экипажем Т-90М опорного пункта ВСУ на купянском направлении

В ведомстве добавили, что танкисты ВС РФ на передовой работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными для противника

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Танкисты 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"По координатам, полученным от разведчиков-корректировщиков, экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил обнаруженную цель с трех выстрелов. Выполнив боевую задачу, экипаж танка покинул огневую позицию", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что танкисты ВС РФ на передовой работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, в укрытиях или за рельефом местности, что позволяет им оставаться незамеченными для противника.

"Только за последний месяц мы поражали живую силу противника, опорные пункты, МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный - прим. ТАСС), танки, артиллерийские орудия", - рассказал командир танка с позывным Татарин, слова которого приводятся в сообщении.