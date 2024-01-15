В МО РФ рассказали о подвиге старшего сержанта, чья группа уничтожила ДРГ противника

В военном ведомстве также сообщили, что начальник штаба отряда "Барс" получил разведданные, позволившие нанести значительный ущерб противнику огнем артиллерии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группа старшего сержанта Дениса Васильева в ходе переправы на лодках на остров для занятия важных рубежей на одном из вероятных направлений наступления противника уничтожила его диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в составе около шести человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Несмотря на непрерывный минометный обстрел и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских боевиков российские военнослужащие сумели в срок и без потерь в личном составе переправиться на лодках на остров и занять важные рубежи. В ходе занятия позиций группой старшего сержанта Васильева была сорвана попытка боевиков осуществить переброску на лодках диверсионно-разведывательной группы в составе около шести человек", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что спустя несколько дней, неся службу на наблюдательном посту, он также обнаружил на противоположном берегу реки личный состав противника, который осуществлял попытку установки понтонной переправы с целью дальнейшей высадки на остров ДРГ на легкобронированной технике.

"Мгновенно оценив обстановку, Денис Васильев доложил вышестоящему командованию точные координаты боевиков и корректировал огонь артиллерии. В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта Дениса Васильева, проявленных в условиях, сопряженных с риском для жизни, группа противника и техника были уничтожены огнем артиллерии", - добавили в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили о подвиге заместителя начальника штаба отряда "Барс" Ришата Хамидуллина. Полученные им разведданные позволили нанести значительный ущерб противнику огнем артиллерии.

"При приближении беспилотника к позициям отряда Хамидуллин организовал ведение сосредоточенного огня по маршруту полета летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям отряда дрон был сбит в 100 метрах от позиций противника. Ришат Хамидуллин, понимая, что информация в беспилотнике имеет важное значение для разведки позиций противника, принял решение организовать изъятие информации", - рассказали в Минобороны.

Возглавив группу, он под огнем противника добрался до беспилотника, благодаря опыту и навыкам оперативно извлек записывающие устройства и под прикрытием группы доставил их на свои позиции, после чего передал информацию подразделениям разведки.