МО РФ сообщило о предотвращении переправы двух групп пехоты ВСУ на левобережье Днепра

Удар по украинским военнослужащим был нанесен расчетом 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подразделения ВСУ продолжают попытки переправиться на левый берег Днепра, одна из попыток была пресечена российскими десантниками, в результате чего было уничтожено две группы украинской пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения ВСУ не оставляют попыток переправиться на левый берег Днепра, где оборону держат подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр". Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск "Днепр" была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Получив задачу на отработку цели, расчет гаубицы оперативно отработал по полученным координатам, уничтожив две группы пехоты ВСУ. После первого выстрела получили корректировку от наших разведчиков с БПЛА, после чего повторными выстрелами уничтожили цели", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что благодаря корректировке огня с помощью БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. "Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения противника и безопасность личного состава подразделения", - добавили там.