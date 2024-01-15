Военным РФ вручили денежные сертификаты за подбитые танки Challenger и Leopard 2

Военнослужащие поразили западные машины с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым танки были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ценных подарков и четырех денежных сертификатов за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года прошла в Центральном Доме Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции (СВО). Как рассказали десантники, специально никто эти танки не выслеживал, но когда они [танки] появились перед ними [военными], то им устроили "теплый прием", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что западные танки были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым машины были уничтожены. "Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач", - добавили в российском военном ведомстве.