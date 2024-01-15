Минобороны РФ показало боевую работу экипажей Су-25

Истребители поразили бронетехнику и живую силу противника на донецком направлении, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу противника на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

"Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее - маневрирование и выход на аэродром посадки. Все снаряды легли точно в цель" - рассказал летчик Су-25 с позывным Джимми на видео, предоставленном Минобороны.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).