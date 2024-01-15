В ДНР военные создали точную копию позиций ВСУ при подготовке к штурму Марьинки

Согласно плану, бойцам предстояло обмануть украинских солдат, чтобы завладеть стратегической высотой, с которой на большом расстоянии просматривался горизонт

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие для подготовки к штурму ключевых высот в Марьинке создали на полигоне в Донецкой Народной Республике (ДНР) точную копию украинских позиций. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового подразделения с позывным Ялта.

По словам бойца, после освобождения этой точки от украинских войск, марьинская группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью лишилась преимущества.

"Нам поступил приказ захватить одну из стратегических точек в Марьинке. В течение месяца мы подготовили специальную штурмовую группу для захвата именно этой позиции. Был разработан план, была разработана позиция. При помощи "птички" (беспилотника - прим. ТАСС), были зафиксированы все их огневые точки, блиндажи, все особенности местности. Мы все это изучали, затем рисовали на бумаге, потом выкапывали, строили", - сказал Ялта.

Согласно плану, бойцам предстояло обмануть украинских солдат, чтобы завладеть стратегической высотой, с которой на большом расстоянии просматривался горизонт. "Позиция, которую мы должны были захватить, она была в авангарде, то есть в центре, и по кругу располагались позиции ВСУ. Поэтому, когда мы входили, нас атаковали со всех сторон. <...> Когда мы взяли эту позицию, продвижение наших войск в этом районе стало более эффективным и энергичным", - отметил Ялта.

Как уточнил в беседе с ТАСС боец с позывным Чивас, принимавший участие в освобождении Марьинки, штурм одной из ключевых высот на этом участке фронта во многом соответствовал бою, который несколько недель отрабатывался на полигоне. "Мы выдвинулись на точку. Шесть человек. Договорились, что мы зайдем с разных сторон, но перед этим мы шли совсем с другой стороны, в лоб, заманивали, чтобы запутать. Это было на рассвете, чтобы им в глаза солнце светило и нас не было видно. Когда уже мы на метров 50-60 подходили, они нас увидели и испугались, естественно. Они уже поняли, что сейчас будет контактный бой и начали бежать", - рассказал штурмовик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР, подчеркнув, что это снижает возможности ВСУ по обороне и дает ВС РФ дополнительные возможности на этом направлении. Освободив Марьинку, российские войска существенно отодвинули украинскую артиллерию от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов, добавил Шойгу.