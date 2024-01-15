Путин заявил о важности продолжать укреплять систему соцгарантий для бойцов СВО

Президент назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, чтобы они могли в полной мере реализовать себя в разных сферах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции (СВО) "Вместе победим", назвав ключевыми приоритетами укрепление системы соцгарантий для бойцов СВО и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

"Наша общая задача - поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И, конечно, ключевой приоритет - создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Важно, что ветеранское движение развивается, объединяет мужественных, неравнодушных людей - настоящих патриотов во всех регионах России", - подчеркнул президент. Он также отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать решению важных задач как для ветеранского братства, так и для всей страны, и пожелал его участникам всего самого доброго.

Всероссийский форум "Вместе победим" проходит 14-17 января в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В нем принимают участие представители власти и экспертного сообщества, социальные координаторы и руководители филиалов фонда "Защитники Отечества", а также более 400 участников СВО из 89 регионов России.