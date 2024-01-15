"Калашников" поставил силовикам более 10 тыс. пистолетов Лебедева в 2023 году

Ижевский механический завод также вдвое нарастил выпуск пистолетов Ярыгина, увеличил выпуск гражданских охотничьих ружей МР-27, МР-43, а также пневматических изделий МР-512 и МР-654

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн "Калашников" Ростеха) произвел и поставил российским силовым ведомствам более 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева (ПЛК) в 2023 году, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"ИМЗ освоил серийный выпуск и выполнил госконтракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева для силовых ведомств РФ общим количеством более 10 тыс. изделий", - сообщили в "Калашникове".

Кроме того, ИМЗ вдвое нарастил выпуск пистолетов Ярыгина, увеличил выпуск гражданских охотничьих ружей МР-27, МР-43, а также пневматических изделий МР-512 и МР-654.

"Ведется освоение в серийное производство модульного пистолета Лебедева и пистолета 6П72 "Удав" разработки ЦНИИточмаш: оба проходят квалификационные испытания", - добавили в концерне.