Во Владивосток после планового технического ремонта доставили глубоководный аппарат АС-30

Специалисты произвели замену двигателей, а также техобслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 доставили в главную базу Тихоокеанского флота после планового технического ремонта. Об этом сообщили во флотской пресс-службе.

"Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 из состава поисково-спасательного отряда ТОФ прибыл во Владивосток после завершения планового технического ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, длившегося около года", - говорится в сообщении.

При проведении работ аппарат прошел замену двигателей, техническое обслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

По данным пресс-службы, АС-30 был доставлен во Владивосток железнодорожным транспортом. После спуска аппарата с платформы специалисты ТОФ приступили к основной сборке навесных элементов, так как его транспортировка осуществлялась в разобранном виде.

В ближайшее время экипаж глубоководного аппарата АС-30 выполнит пуско-наладочные работы и сдаст курсовые задачи А-1 и А-2, после чего приступит к выполнению задач по обеспечению спасательных операций в составе сил постоянной готовности ТОФ.

АС-30 - модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат типа "Приз" (проект 1855). Длина корпуса - 13,5 м, ширина - 3,8 м, высота - 5,7 м. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность аппарата - 120 часов, со спасенными - 10 часов.