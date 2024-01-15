Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Ирана

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в военном ведомстве РФ.