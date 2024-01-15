МО РФ: Россия и Иран подтвердят взаимное уважение суверенитета в готовящемся договоре

Как подчеркнули в ведомстве, телефонный разговор прошел "в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Россией и Ираном. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонного разговора министра обороны России Сергея Шойгу со своим иранским коллегой.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран" - сообщили там.

Как подчеркнули в ведомстве, телефонный разговор прошел "в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами".