Шойгу: РФ и Иран наращивают усилия для создания равноправного многополярного мира

Об этом заявил заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с министром обороны и логистики Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с министром обороны и логистики Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни.

"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - сообщили в ведомстве по итогам переговоров.