15 января, 11:58,
обновлено 15 января, 12:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что система ПВО за сутки сбила три тактические ракеты "Точка-У"

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, также сбили 25 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три тактические ракеты "Точка-У", а также 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", - говорится в сообщении. 

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