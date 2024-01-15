МО РФ сообщило, что система ПВО за сутки сбила три тактические ракеты "Точка-У"

По данным ведомства, также сбили 25 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три тактические ракеты "Точка-У", а также 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", - говорится в сообщении.