Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ превысили 200 военных

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки превысили 200 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что подразделения Южной группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии наносили поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.