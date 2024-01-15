В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 140 военнослужащих

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили более 140 военнослужащих. Российские военные нанесли поражение формированиям двух бригад противника у Новомихайловки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.