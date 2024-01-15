Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 20 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30", - отметили в ведомстве.