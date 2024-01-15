МО РФ: США занимались "биологическим шпионажем" у границ Китая, Турции и Пакистана

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал "биологический шпионаж" главной задачей военно-биологической деятельности США за рубежом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. США намеренно вели "биологический шпионаж" рядом с границами Китая, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как объяснил Кириллов, главной задачей военно-биологической деятельности США за рубежом является "биологический шпионаж" - то есть анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов.

"Были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.