Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в ходе СВО были получены документы, благодаря анализу которых стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Полученные в ходе спецоперации документы свидетельствуют о финансировании военно-биологической деятельности США с привлечением инвестиционных фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Джорджа Сороса (фонд финансиста Сороса "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ) и Хантера Байдена. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его данным, в ходе специальной военной операции были получены документы, благодаря анализу которых стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками. Как отмечает Кириллов, в ее состав входят государственные органы и частные подрядчики, включая предприятия так называемой "биг фармы" (условное название ряда крупнейших фармацевтических компаний мира).

"Через органы исполнительной власти США формируется законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекаются средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демпартии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.