МО РФ: главной целью биопроектов США за рубежом является биологический шпионаж

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что основными подрядчиками американского военного ведомства по военно-биологической деятельности за рубежом выступают компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M HILL

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главной задачей военно-биологической деятельности США за рубежом является биологический шпионаж, то есть анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его данным, основными подрядчиками американского военного ведомства по военно-биологической деятельности за рубежом выступают компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M HILL: они строят биообъекты и поставляют оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Работу этих компаний координирует Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА).

"Деятельность данной системы направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в стратегически важных для США регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства. Одной из приоритетных задач является так называемый биологический шпионаж - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.