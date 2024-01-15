МО РФ: США экспериментируют над штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет ВОЗ

Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, заявил начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Военные биологи США проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, эта ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. "Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета. Наглядным примером является пандемия оспы обезьян и увеличение заболеваемости вирусом оспы коров в мире за последние 10 лет", - добавил генерал-лейтенант.