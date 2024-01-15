МО РФ: Пентагон воссоздает технологии для "наступательной биологической программы"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в официальном пресс-релизе от октября 2023 года Пентагон объявил о запуске программы обучения специалистов по биологическим программам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пентагон стремится воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур для наступательной биологической программы США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, в официальном пресс-релизе от октября 2023 года Пентагон объявил о запуске программы обучения специалистов по биологическим программам. Там отмечается, что деятельность министерства обороны будет направлена на возрождение отечественного производственного потенциала США, который повышает стратегическую конкурентоспособность страны и позволяет "создавать вооруженные силы будущего".

"Подобные формулировки могут свидетельствовать о попытках Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - указал Кириллов.