МО РФ заявило, что американские исследователи интересуются синтезом вирусов оспы

Также была показана возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург и патогенных для человека коронавирусов, заявил начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты в США проявляют интерес к возможности синтезировать ортопоксвирусы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов. В 2017 году ими был синтезирован функциональный геном вируса оспы лошадей. Одновременно была показана возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург, а также патогенных для человека коронавирусов", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он напомнил про исследования по усилению функций вирусов, проведенные в Бостонском университете. Тогда в рамках направленной модификации возбудитель COVID приобрел летальность в 80%, "вызывая у модельных животных атипичные неврологические симптомы и тяжелые поражения легких".