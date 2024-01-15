МО РФ: в мире меняется мнение о биопрограммах США из-за полученных в ходе СВО данных

Начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов отметил, что системное расширение военно-биологической деятельности Соединенных Штатов создает угрозу безопасности РФ и других государств

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Несколько государств, ранее занявших пассивную позицию по вопросу биопрограмм США из-за давления Вашингтона, меняют свою точку зрения из-за полученных в ходе спецоперации данных о разработке на Украине компонентов биооружия в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Из-за беспрецедентного давления Вашингтона многие государства заняли пассивную позицию по данному вопросу, однако полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей конвенции (КБТО - прим. ТАСС) заставляет их менять свою точку зрения", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он добавил, что системное расширение военно-биологической деятельности США создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.